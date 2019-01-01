Происшествия
Стражи порядка не рассматривают случившееся как террористический акт.
Фургон въехал в толпу людей в Великобритании
5 июля17:51
Автофургон въехал в толпу людей, которые ждали раздачи бесплатной еды в британском графстве Дербишир. Как отмечает издание Mirror, находившийся за рулем 37-летний мужчина арестован. У сотрудников правоохранительных органов есть подозрения, что он мог совершить наезд намеренно.
Отмечается, что в результате инцидента пострадали три человека. Один из них получил легкие травмы, а два - более серьезные, тем не менее, их жизням ничего не угрожает.
Стражи порядка не рассматривают случившееся как террористический акт.
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ТЕГИ:Великобритания
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