Фургон въехал в толпу людей в Великобритании

Автофургон въехал в толпу людей, которые ждали раздачи бесплатной еды в британском графстве Дербишир. Как отмечает издание Mirror, находившийся за рулем 37-летний мужчина арестован. У сотрудников правоохранительных органов есть подозрения, что он мог совершить наезд намеренно.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали три человека. Один из них получил легкие травмы, а два - более серьезные, тем не менее, их жизням ничего не угрожает.

Стражи порядка не рассматривают случившееся как террористический акт.

