Фура с песком загорелась после аварии на Минском шоссе
Тяжелый грузовик, груженный песком, столкнулся с другим большегрузом, перевернулся и загорелся на Минском шоссе у деревни Бутынь под Одинцово сегодня вечером, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
После аварии песок из фуры рассыпался по всей дороге. Движение было полностью перекрыто.
На месте происшествия работали спасатели, пожарные и сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, пострадавших нет.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- «Локомотив» поставил рекорд по количеству побед в Кубке России по футболу
- Экспертизы подтвердили самооборону сестер Хачатурян, убивших отца
- Россиянка погибла в ДТП с автобусом в Италии
- Би-би-си анонсировал программу «Вечер с Владимиром Путиным»
- В ДТП с автобусом в Италии погибла женщина-гид