Фура с песком загорелась после аварии на Минском шоссе

Тяжелый грузовик, груженный песком, столкнулся с другим большегрузом, перевернулся и загорелся на Минском шоссе у деревни Бутынь под Одинцово сегодня вечером, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

После аварии песок из фуры рассыпался по всей дороге. Движение было полностью перекрыто.