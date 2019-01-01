Происшествия

Фура с песком загорелась после аварии на Минском шоссе

22 мая21:09

Тяжелый грузовик, груженный песком, столкнулся с другим большегрузом, перевернулся и загорелся на Минском шоссе у деревни Бутынь под Одинцово сегодня вечером, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

После аварии песок из фуры рассыпался по всей дороге. Движение было полностью перекрыто.

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На месте происшествия работали спасатели, пожарные и сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, пострадавших нет.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТП

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