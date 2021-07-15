ФТС выявила контрабанду на Украину нефти на 2 млрд рублей

Центральная энергетическая таможня ФТС России возбудила уголовное дело по факту незаконного перемещения на Украину 80 тысяч тонн нефти, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что капитан танкера Altai после погрузки нефти в Новороссийске заявил порт назначения Аугуста (Италия), однако вместо этого судно отправилось в украинский порт Южный, где осуществил выгрузку товаров в нарушение установленного запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ на Украину.

Общая стоимость незаконно вывезенной нефти более двух миллиардов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Ранее в МВД РФ рассказали, что в Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в хищении 75 тонн дизельного топлива, сообщает RT.