ФСБ задержала жителя Севастополя за передачу Киеву информации о ПВО
Жителя Севастополя задержали за сбор и передачу украинской разведке данных о местах дислокации средств ПВО. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Отмечается, что фигурант - гражданин России и Украины 1980 года рождения. Через мессенджер Telegram мужчина был завербован сотрудником главного управления разведки украинского минобороны, по заданию куратора он собирал и передавал информацию о местах размещения ПВО в Крыму и Севастополе.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело о государственной измене. Фигуранта арестовали на два месяца.
Ранее ФСБ задержала в Севастополе шеф-повара одного из местных кафе, которая планировала отравить военнослужащих-участников специальной военной операции, напоминает «Свободная пресса».
