ФСБ задержала в Саратове 14 членов украинской радикальной группировки

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала в Саратове 14 участников украинской молодежной радикальной группировки сторонников идеологий массовых убийств «МКУ», сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей службы.

Отмечается, что деятельность преступников удалось пресечь во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом в рамках уголовного дела по статьям о создании экстремистского сообщества и участия в нем.

У задержанных изъяли пропагандистские материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи, где обнаружили инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия. Кроме того, у членов группировки нашли переписку с идеологом злоумышленников из Украины о подготовке насильственных акций.

Как отметили в ФСБ, задержанные дают признательные показания, им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 10 лет.

ФСБ в апреле задержала 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества, готовивших теракты, напоминает «Свободная пресса». Задержания прошли в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино, Переславль-Залесском.

