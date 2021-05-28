ФСБ задержала в Саратове 14 членов украинской радикальной группировки
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала в Саратове 14 участников украинской молодежной радикальной группировки сторонников идеологий массовых убийств «МКУ», сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей службы.
Отмечается, что деятельность преступников удалось пресечь во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом в рамках уголовного дела по статьям о создании экстремистского сообщества и участия в нем.
У задержанных изъяли пропагандистские материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи, где обнаружили инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия. Кроме того, у членов группировки нашли переписку с идеологом злоумышленников из Украины о подготовке насильственных акций.
Как отметили в ФСБ, задержанные дают признательные показания, им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 10 лет.
ФСБ в апреле задержала 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества, готовивших теракты, напоминает «Свободная пресса». Задержания прошли в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино, Переславль-Залесском.
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