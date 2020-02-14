ФСБ задержала в Подмосковье финансиста ИГ
14 февраля 202011:30
Спецслужбы задержали жителя Московской области по подозрению в организации сбора и отправку средств для запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ, передает RT.
По данным силовиков, мужчина состоял в законспирированной ячейке. Они выявили схему финансирования боевиков, по которой было переправлено более 25 миллионов рублей, отметили в ФСБ.
Возбуждено головное дело о содействии терроризму, по которому грозит до 15 лет лишения свободы.
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