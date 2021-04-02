ФСБ задержала в Омске группу экстремистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли в Омске деятельность ячейки запрещенной на территории России международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Силовики задержали 11 членов экстремистской ячейки - россиян и иностранцев, которые выступали с проповедями и распространяли идеологию «Таблиги Джамаат». В ходе обысков у экстремистов изъяли большое количество запрещённой религиозной литературы.
В отношении троих членов ячейки возбуждено уголовное дело по статье «организация деятельности и участие в экстремистском объединении». Иностранных граждан выдворят за пределы РФ.
Ранее сотрудники ФСБ ликвидировали члена запрещенной в России организации «Исламское государство», который готовил нападение на объект топливно-энергетического комплекса в Тверской области, сообщает Ura.ru. При задержании боевик оказал сопротивление и был уничтожен в ходе перестрелки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 792 / сут.
Умерли
99 633+400 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 832 / сут.
- ФСБ задержала в Омске группу экстремистов
- Телеграм: и в Мытищах подгорело, и в Грузии небратья
- Россиян среди жертв и пострадавших в аварии поезда в Тайване нет
- В Белоруссии заявили о пересмотре военной доктрины Союзного государства
- Twitter трижды за день оштрафовали в России на общую сумму 8,9 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru