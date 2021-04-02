ФСБ задержала в Омске группу экстремистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли в Омске деятельность ячейки запрещенной на территории России международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Силовики задержали 11 членов экстремистской ячейки - россиян и иностранцев, которые выступали с проповедями и распространяли идеологию «Таблиги Джамаат». В ходе обысков у экстремистов изъяли большое количество запрещённой религиозной литературы.

В отношении троих членов ячейки возбуждено уголовное дело по статье «организация деятельности и участие в экстремистском объединении». Иностранных граждан выдворят за пределы РФ.

Ранее сотрудники ФСБ ликвидировали члена запрещенной в России организации «Исламское государство», который готовил нападение на объект топливно-энергетического комплекса в Тверской области, сообщает Ura.ru. При задержании боевик оказал сопротивление и был уничтожен в ходе перестрелки.

