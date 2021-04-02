ФСБ задержала в Барнауле планировавшего теракт украинского националиста

Сотрудники ФСБ задержали в Барнауле сторонника украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным силовиков, местный житель 2000 года рождения, являющийся гражданином РФ, для устрашение местного населения планировал совершить акции, направленные на органы государственной власти и объекты массового скопления мусульман. Действовал злоумышленник по заданию «куратора» ЭНО из Украины.

В ходе обысков у задержанного были изъяты взрывчатка, инструкции по изготовлению бомб, экстремистская литература. В телефоне молодого человека были обнаружены «фотографии разведки объектов преступных посягательств», которые он отправлял украинскому «куратору».



Задержанный признался в подготовке преступления и сообщил силовикам, что в феврале 2020 года самостоятельно вышел на контакт с представителем ЭНО. Свои действия он объяснил «недовольством государственной политикой в сфере миграции».

В настоящее время в отношении барнаульца возбуждено уголовное дело по статье «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

Ранее в Омске сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки запрещенной на территории России международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат».

