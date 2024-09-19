ФСБ задержала участников группировки, фиктивно прописывающих африканцев в РФ

Правоохранители задержали участников организованной преступной группы, которая заработала 60 млн рублей на оформлении в России африканцев посредством фиктивных схем. Об этом сообщили в ФСБ.

Ведомство совместно с МВД и Росгвардией пресекло деятельность злоумышленников. Отмечается, что «межрегиональная группа» за денежное вознаграждение организовывала въезд и транзитное перемещение выходцев из Африки через российскую территорию в страны Евросоюза. Злоумышленники заключали фиктивные браки и устанавливали отцовство над детьми из числа граждан РФ, впоследствии иностранцы получали разрешения на временное пребывание, виды на жительство, частные визы для оформления долгосрочных статусов пребывания в стране.

В ОПГ входили украинцы, нигерийцы и россияне, пишет Ura.ru. С 2021 года они заработали как минимум 60 млн рублей. Организатором группы был гражданин Нигерии — преподаватель инженерной академии РУДН имени Патриса Лумумбы.

«В настоящее время организатор и пять активных участников указанной группы задержаны, в отношении них проводятся следственные действия, им избраны меры пресечения», — указали в ФСБ.

Правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды и соучастников преступлений.

