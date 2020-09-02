ФСБ задержала подпольных оружейников в девяти регионах

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 20 подпольных оружейников, причастных к восстановлению боевых свойств гражданского оружия с целью сбыта. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на сообщение центра общественных связей спецслужбы.

Задержанные – жители девяти российских регионов: Крыма, Московской и Ленинградской областей, Красноярского края, а также Воронежской, Кемеровской, Ростовской, Свердловской и Томской областей.

В ходе спецоперации были ликвидированы шесть оружейных мастерских. Из незаконного оборота изъяты 80 единиц огнестрельного оружия, более пяти тысяч патронов, штык-ножи и 16 гранат.

