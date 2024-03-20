ФСБ задержала командира боевой группы ИГ

Командира боевой группы террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) задержали в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по столице и Подмосковью.

По данным ведомства, задержанный — гражданин России 22.11.1993 года рождения, находящийся в международном розыске. Фигурант — сторонник радикального ислама — в 2014 году выехал из РФ в Сирию и вошел в одну из боевых групп в структуре ИГ. Как отметили в ФСБ, в 2015-2019 годах россиянин участвовал в боевых действиях в составе различных вооруженных формирований, а в 2017-м стал командиром группы из 11-12 человек.

Правоохранители возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигуранта.

Ранее ФСБ предотвратила нападение террористов с огнестрельным оружием на синагогу в Москве, злоумышленников нейтрализовали в Калужской области, напоминает RT.

