ФСБ задержала гражданина ФРГ, который причастен к совершенному в марте подрыву на газораспределительной станции в Калининграде и прибыл для осуществления новой диверсии на энергообъекте. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

«Пресечена преступная деятельность гражданина Германии Гайдука Николая Викторовича, 1967 г. р., проживающего по адресу: Гамбург, Кройцбургер штрассе, д. 42, причастного к подрыву в марте 2024 г. с использованием самодельного взрывного устройства трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде», — указали в спецслужбе.

Отмечается, что мужчину задержали при очередном въезде из Польши на территорию Калининградской области для организации диверсионной деятельности на объектах энергетики. Из машины Гайдука изъяли 0,5 л жидкого взрывчатого вещества. По данным ФСБ, задержанный получил задание на совершение преступления и компоненты взрывного устройства от гражданина Украины Жорова Александра Анатольевича 1967 г. р., имеющего вид на жительство в ФРГ и проживающего в Гамбурге.

Против Гайдука возбудили уголовное дело о теракте и контрабанде взрывчатки, мужчину поместили под стражу.

Ранее ФСБ задержала россиянина, изготавливавшего в интересах спецслужб Украины самодельные взрывные устройства, которые планировалось использовать для террористических атак в Белгородской, Брянской и Тульской областях, напоминает «Свободная пресса».

