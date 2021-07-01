ФСБ задержала главаря татарстанского подразделения «Хизб ут-Тахрир»
В ФСБ России сообщили о задержании главаря подразделения в Татарстане запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003), передает ТАСС.
Отмечается, что задержанный распространял среди граждан воинствующую идеологию, которая призывала к нетерпимости к другим религиям, а также вербовал российский мусульман.
Сообщается также, что по месту его проживания были найдены запрещенные в России пропагандистские материалы организации, а также различные средства связи.
Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.
Ранее ФСБ РФ выявила ячейку террористической организации в Новосибирской и Кемеровской областях, передает RT.
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