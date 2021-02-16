ФСБ задержала финансистов ИГ в Татарстане и Крыму

ФСБ задержала в Татарстане и Крыму группу финансистов запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство», передает ТАСС.

Они собирали деньги боевикам под видом благотворительной помощи. Группа работала с 2015 по 2019 годы и собирала деньги в интернете.

При задержании изъяты средства связи, компьютеры, магнитные носители информации.

В понедельник сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Новосибирской и Томской областях членов ячейки террористической организации, которые занимались финансированием ее деятельности.

Экс-министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в эфире НСН не исключил возможность террористических актов, направленных на дальнейшее обострение внутриполитической ситуации в России.

