ФСБ задержала экстремиста в Иваново

Участник экстремистского религиозного объединения «Таблиги Джамаат», запрещенного в России, задержан в Иваново, сообщает РИА Новости.

Житель Иваново 1985 года рождения, по данным следствия, участвовал в религиозных обрядах и пропагандировал идеологию движения.

В конце прошлой недели сообщалось о возбуждении уголовного дел по факту подготовки теракта в Кисловодске в отношении 14 членов радикальной ячейки запрещённого в России международного религиозного объединения. Они, в частности, планировали взрыв административного здания ОМВД России по городу Кисловодску. Все фигуранты уголовного дела задержаны. В ходе обысков были обнаружены и изъяты запрещённая религиозная литература, стрелковое оружие, компоненты для изготовления взрывных устройств.

