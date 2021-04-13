ФСБ задержала экстремиста в Иваново
Участник экстремистского религиозного объединения «Таблиги Джамаат», запрещенного в России, задержан в Иваново, сообщает РИА Новости.
Житель Иваново 1985 года рождения, по данным следствия, участвовал в религиозных обрядах и пропагандировал идеологию движения.
В конце прошлой недели сообщалось о возбуждении уголовного дел по факту подготовки теракта в Кисловодске в отношении 14 членов радикальной ячейки запрещённого в России международного религиозного объединения. Они, в частности, планировали взрыв административного здания ОМВД России по городу Кисловодску. Все фигуранты уголовного дела задержаны. В ходе обысков были обнаружены и изъяты запрещённая религиозная литература, стрелковое оружие, компоненты для изготовления взрывных устройств.
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