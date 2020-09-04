ФСБ задержала 13 подозреваемых в подготовке нападений на школы
Сотрудники ФСБ задержали группу граждан России – участников закрытого интернет-сообщества, которые, по данным спецслужбы, готовили массовые нападения на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Всего задержаны 13 человек, в закрытом сетевом сообществе состояли 11 из них, отмечается в сообщении. Преступные планы подтверждают изъятые личные дневники и средства связи, в которых силовики нашли инструкции по изготовлению бомб и схемы нападений.
У подозреваемых изъяты четыре готовых самодельных взрывных устройства, охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 110 / сут.
Умерли
17 649+121 / сут.
Выздоровели
833 тыс.+5 812 / сут.
- «Аэрофлот» возобновит рейсы на Мальдивы 10 сентября
- Был на диете: Врачи рассказал о проблемах с пищеварением у Навального
- Один из задержанных ФСБ хотел напасть на школу 1 сентября
- Собянин назвал три главных фактора, позволивших победить коронавирус
- ФСБ задержала 13 подозреваемых в подготовке нападений на школы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru