ФСБ задержала 13 подозреваемых в подготовке нападений на школы

Сотрудники ФСБ задержали группу граждан России – участников закрытого интернет-сообщества, которые, по данным спецслужбы, готовили массовые нападения на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Всего задержаны 13 человек, в закрытом сетевом сообществе состояли 11 из них, отмечается в сообщении. Преступные планы подтверждают изъятые личные дневники и средства связи, в которых силовики нашли инструкции по изготовлению бомб и схемы нападений.

У подозреваемых изъяты четыре готовых самодельных взрывных устройства, охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.

