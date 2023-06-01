ФСБ вскрыла операцию США с вирусом на мобильных устройствах Apple
ФСБ России вскрыла операцию спецслужб США с использованием техники компании Apple. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
По данным правоохранителей, несколько тысяч телефонных аппаратов этого производителя были заражены программой-вирусом.
«Выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО), использующего предусмотренные производителем программные уязвимости», — цитирует ТАСС сообщение ЦОС.
В ФСБ рассказали о фактах заражения вирусами отечественных и зарубежных номеров и абонентов, которые использовали зарегистрированные на диппредставительства и посольства в РФ сим-карты. Полученная ведомством информация подтверждает, что Apple тесно сотрудничает с разведсообществом США, а политика обеспечения конфиденциальности данных пользователей устройств корпорации не соответствует действительности.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Геленджике. Спецслужба задержала россиянина - «сторонника украинского неонацизма», который планировал взрыв на объекте правоохранительных структур, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru