ФСБ вскрыла операцию США с вирусом на мобильных устройствах Apple

По данным правоохранителей, несколько тысяч телефонных аппаратов этого производителя были заражены программой-вирусом.

«Выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО), использующего предусмотренные производителем программные уязвимости», — цитирует ТАСС сообщение ЦОС.

В ФСБ рассказали о фактах заражения вирусами отечественных и зарубежных номеров и абонентов, которые использовали зарегистрированные на диппредставительства и посольства в РФ сим-карты. Полученная ведомством информация подтверждает, что Apple тесно сотрудничает с разведсообществом США, а политика обеспечения конфиденциальности данных пользователей устройств корпорации не соответствует действительности.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Геленджике. Спецслужба задержала россиянина - «сторонника украинского неонацизма», который планировал взрыв на объекте правоохранительных структур, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

