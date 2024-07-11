ФСБ: В Майкопе пресечена террористическая атака на православный храм
В столице Адыгеи Майкопе пресекли террористическую атаку на православный храм, сообщает ФСБ.
Сообщается, что террорист планировал напасть на православный храм и убить священников. Злоумышленник оказался выходцем из страны Центральной Азии.
Преступник изготовил зажигательные устройства. После совершения теракта он планировал уехать за границу. У террориста нашли запрещенные террористические материалы, нож и части зажигательного устройства.
Ранее ФСБ пресекла попытку Киева угнать за границу дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru