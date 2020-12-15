ФСБ России помогла предотвратить теракт в Цхинвале
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ оказала помощь в предотвращении попытки взрыва в одном из общественных мест столицы Южной Осетии Цхинвала. Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) республики.
Отмечается, что попытка взрыва была пресечена в рамках взаимодействия южноосетинского КГБ, российской ФСБ и Службы внешней̆ разведки Южной Осетии.
Правоохранители задержали организатора несостоявшегося теракта. На месте его проживания силовики обнаружили автомат АКС-74 с боеприпасами, две ручные гранаты Ф-1 с запалами, металлоискатель, а также холодное оружие.
Спецслужбы продолжают следствие и оперативно-розыскные мероприятия.
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