ФСБ России помогла предотвратить теракт в Цхинвале

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ оказала помощь в предотвращении попытки взрыва в одном из общественных мест столицы Южной Осетии Цхинвала. Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) республики.

Отмечается, что попытка взрыва была пресечена в рамках взаимодействия южноосетинского КГБ, российской ФСБ и Службы внешней̆ разведки Южной Осетии.

Правоохранители задержали организатора несостоявшегося теракта. На месте его проживания силовики обнаружили автомат АКС-74 с боеприпасами, две ручные гранаты Ф-1 с запалами, металлоискатель, а также холодное оружие.

Спецслужбы продолжают следствие и оперативно-розыскные мероприятия.

