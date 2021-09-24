ФСБ России ликвидировала крупный канал продажи синтетических наркотиков

ФСБ России ликвидировала крупнейший канал поступления и продаж синтетических наркотиков в даркнете, а также задержала пятерых участников наркогруппировки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Участников межрегионального преступного сообщества задержали на территории Московской, Ростовской и Астраханской областей и Краснодарского края, отмечает RT. В числе задержанных организатор производства и каналов сбыта наркотиков, который координировал группировку с территории Турции.

По данным ФСБ, злоумышленники связаны с подмосковной лабораторией, которая ежемесячно производила более 500 кг наркотических веществ, пишет РИА ФАН.

