ФСБ раскрыла госизмену на Черноморском флоте

Сотрудники ФСБ задержали военнослужащего Черноморского флота страны по подозрению в передаче украинской разведке сведений, составляющих государственную тайну. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Центр общественных связей российской спецслужбы.

Когда именно был задержан подозреваемый, не уточняется.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене, по которой грозит от 12 до 20 лет колонии. Военнослужащего уже заключили под стражу.

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ТЕГИ:ГосизменаЧерноморский Флот РФФСБ
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