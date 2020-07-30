ФСБ раскрыла госизмену на Черноморском флоте
30 июля 202009:53
Сотрудники ФСБ задержали военнослужащего Черноморского флота страны по подозрению в передаче украинской разведке сведений, составляющих государственную тайну. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Центр общественных связей российской спецслужбы.
Когда именно был задержан подозреваемый, не уточняется.
Возбуждено уголовное дело о государственной измене, по которой грозит от 12 до 20 лет колонии. Военнослужащего уже заключили под стражу.
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30 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru