ФСБ раскрыла госизмену на Черноморском флоте

Сотрудники ФСБ задержали военнослужащего Черноморского флота страны по подозрению в передаче украинской разведке сведений, составляющих государственную тайну. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Центр общественных связей российской спецслужбы.

Когда именно был задержан подозреваемый, не уточняется.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене, по которой грозит от 12 до 20 лет колонии. Военнослужащего уже заключили под стражу.

