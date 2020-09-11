ФСБ проверит высказывания дизайнера Артемия Лебедева на экстремизм
Следственное управление Федеральной службы безопасности проверит высказывания дизайнера и блогера Артемия Лебедева на экстремизм и осквернение военной памяти. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет о высказываниях Лебедева о черкесах и волгоградском памятнике «Родина-мать зовет», которые прозвучали в его видео на Youtube-канале от 15 июля и 19 августа текущего года.
По данным агентства, заявление о возбуждении уголовного дела подали председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов. Заявители считают, что в видеороликах блогер негативно высказывается о черкесах и памятнике войны.
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