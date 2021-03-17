ФСБ предотвратила теракт в торговом центре Адыгеи

Москва открыла в Узбекистане многофункциональный миграционный центр Новый онлайн-сервис для переезда по программе реновации заработал в Москве Столичная служба медиации за два года работы приняла более 700 обращений В Москве начал курсировать весенний арт-троллейбус Москвичи первыми их жителей России смогут пожениться в воздухе