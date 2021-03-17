ФСБ предотвратила теракт в торговом центре Адыгеи

ФСБ предотвратила теракт в торговом центре Майкопа, столицы Адыгеи, передает РИА Новости.

Задержанный выходец из Центральной Азии являлся сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

В доме у задержанного нашли компоненты взрывного устройства, карту Майкопа, поддельные документы, а в его телефоне – массу террористического контента. Возбуждено уголовное дело.



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ФОТО: РИА Новости
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