ФСБ предотвратила теракт в Тобольске
Готовившийся двумя сторонниками идеологии массовых убийств теракт предотвратили в Тюменской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Ведомство отметило, что предотвратило подготовку атаки во взаимодействии со Следственным комитетом.
«Задержаны двое граждан России, сторонников идеологии массовых убийств, планировавших осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на объекте органов внутренних дел г. Тобольска», — подчеркнули в ФСБ.
Силовики обнаружили самодельное взрывное устройство и два самодельных зажигательных устройства, специалисты-взрывотехники уничтожили их на месте. Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.
Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что в России с начала года предотвратили 110 терактов, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru