ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске

Федеральная служба безопасности сумела предотвратить террористический акт в местах массового скопления людей в Хабаровске. Как информирует Центр общественных связей ФСБ, вылазка планировалась под руководством главарей международных террористов, передает ТАСС.

По этому делу задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения. Теракт он планировал осуществить с использованием зажигательных устройств. После этого задержанный собирался перебраться в зону боевых действий на Ближнем Востоке и присоединиться к одной из экстремистских группировок.

В ходе обыска у подозреваемого изъяли бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг международной террористической организации. В его смартфоне найдена видеозапись его своеобразной присяги лидерам террористов, а также переписка в мессенджере с обсуждением планов теракта.

