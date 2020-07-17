ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске
Федеральная служба безопасности сумела предотвратить террористический акт в местах массового скопления людей в Хабаровске. Как информирует Центр общественных связей ФСБ, вылазка планировалась под руководством главарей международных террористов, передает ТАСС.
По этому делу задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения. Теракт он планировал осуществить с использованием зажигательных устройств. После этого задержанный собирался перебраться в зону боевых действий на Ближнем Востоке и присоединиться к одной из экстремистских группировок.
В ходе обыска у подозреваемого изъяли бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг международной террористической организации. В его смартфоне найдена видеозапись его своеобразной присяги лидерам террористов, а также переписка в мессенджере с обсуждением планов теракта.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
759 тыс.+6 406 / сут.
Умерли
12 123+186 / сут.
Выздоровели
539 тыс.+7 681 / сут.
- Появилось видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
- Сотни рабочих устроили забастовку у «Лахта-центра»
- Чешский знакомый Сафронова отрицает причастность к спецслужбам
- СМИ: РФС оштрафовал гендиректора «Зенита» за скабрезность о «Спартаке»
- Силовики пришли в офис ФБК Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru