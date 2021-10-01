ФСБ предотвратила теракт в Черкесске

Сотрудники ФСБ предотвратили подготовку теракта в Карачаево-Черкесии, нападение готовил житель Кабардино-Балкарии по указанию боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом сообщает Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Отмечается, что силовики пресекли подготовку атаки на сотрудников правоохранительных органов в Черкесске.

«Задержан осуществлявший его [теракта] подготовку по указанию боевиков МТО "Исламское государство" житель Кабардино-Балкарской Республики, 2001 года рождения», — цитирует ТАСС сообщение ЦОС ФСБ.

У злоумышленника изъяли инструменты и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Кроме того, в мобильном телефоне задержанного обнаружили переписку с членами террористических структур о его преступных намерениях. Злоумышленник дал признательные показания, против него возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.

Накануне ФСБ предотвратила теракт, готовившийся во Владивостоке, напоминает «Свободная пресса». Лидер местной неонацистской группировки 2000 года рождения намеревался взорвать самодельную бомбу, чтобы воздействовать «на принимаемые решения органов государственной власти в сфере миграционной политики».

