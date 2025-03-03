ФСБ предотвратила теракт на станции метро в Москве

ФСБ предотвратила теракты в культовом еврейском учреждении в Московской области и метро Москвы, собиравшегося устроить взрывы злоумышленника ликвидировали. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

Отмечается, что фигурант — гражданин РФ, уроженец одного из государств Центральной Азии — планировал подорвать самодельные взрывные устройства в культовом учреждении и на станции метрополитена. Злоумышленник провел разведку и приобрел нужные компоненты. После совершения преступлений он планировал ухать в Афганистан и присоединиться к международной террористической организации.

«При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление... и в результате был нейтрализован ответным огнем», — подчеркнули в ФСБ.

Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), который готовили двое завербованных украинскими спецслужбами злоумышленников, напоминает 360.ru.

