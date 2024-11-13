ФСБ предотвратила теракт на подстанции в Нижнем Тагиле

ФСБ предотвратила теракт на электроподстанции в Нижнем Тагиле, готовившийся россиянином из проукраинской террористической организации. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

«В Свердловской области... задержан функционер запрещенной в России проукраинской террористической организации, гражданин РФ 1997 года рождения, планировавший за денежное вознаграждение осуществить террористический акт на расположенной в городе Нижний Тагил электрической подстанции», — подчеркнули в спецслужбе.

Как уточнили в ФСБ, подстанция обеспечивает энергоснабжение предприятия военно-промышленного комплекса области, а также инфраструктуру объектов Свердловской железной дороги.

Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту. Задержанный дал признательные показания.

Ранее ФСБ задержала завербованного Киевом жителя Севастополя, который планировал поджог на железной дороге близ Балаклавской ТЭС, напоминает 360.ru.

