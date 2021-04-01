ФСБ предотвратила подготовку теракта в Тверской области
Сотрудники ФСБ РФ ликвидировали в Тверской области сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает ТАСС.
По данным ведомства, выходец из Центральной Азии, имевший российское гражданство, по указанию главарей террористических структур, готовил атаку на один из объектов топливно-энергетического комплекса в Тверской области, для чего приобрел необходимые компоненты для изготовления взрывчатки, а также оборудовал лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.
При задержании сторонник ИГ оказал сопротивление и был уничтожен. При обыске силовики обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, готовую к применению самодельную взрывчатку, а также компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства.
По факту приготовления к теракту возбуждено уголовное дело.
Ранее в Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали участников экстремистской группы, которые готовили акции вандализма в отношении объектов органов государственной власти, сообщает RT.
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