ФСБ предотвратила подготовку теракта в Тверской области

Сотрудники ФСБ РФ ликвидировали в Тверской области сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает ТАСС.

По данным ведомства, выходец из Центральной Азии, имевший российское гражданство, по указанию главарей террористических структур, готовил атаку на один из объектов топливно-энергетического комплекса в Тверской области, для чего приобрел необходимые компоненты для изготовления взрывчатки, а также оборудовал лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.

При задержании сторонник ИГ оказал сопротивление и был уничтожен. При обыске силовики обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, готовую к применению самодельную взрывчатку, а также компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства.

По факту приготовления к теракту возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали участников экстремистской группы, которые готовили акции вандализма в отношении объектов органов государственной власти, сообщает RT.

