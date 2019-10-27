ФСБ предотвратила массовое убийство в Москве

Сирийские курды приняли сочинские договоренности между Россией и Турцией Захарова ответила украинскому министру насчет опыта войны с Россией В Приморье открыли первый в России приют для медведей Международный день бабушек и дедушек отпразднуют в Москве Названа новая дата выхода полнометражного фильма "Том и Джерри"