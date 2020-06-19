ФСБ поймала украинца, тайком пробиравшегося в Крым

Уроженца города Запорожье с ID-картой гражданина Украины поймали при попытке попасть в Крым в обход пунктов пропуска на границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное погрануправление ФСБ.

Мужчина перебрался через залив Сиваш и вышел на российскую территорию, где его встретили пограничники.

Нарушитель заявил, что направлялся в Пермский край, где живут его друзья.

Пока украинца задержали на двое суток — до выяснения всех обстоятельств.

2 июня на границе с Крымом был задержан украинский военный Евгений Добринский. Как пишет «Свободная пресса», мужчина был пьян и без документов, а при досмотре у него нашли вещество, похожее на наркотик. Он арестован до 1 июля.

