ФСБ поймала украинца, тайком пробиравшегося в Крым
Уроженца города Запорожье с ID-картой гражданина Украины поймали при попытке попасть в Крым в обход пунктов пропуска на границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное погрануправление ФСБ.
Мужчина перебрался через залив Сиваш и вышел на российскую территорию, где его встретили пограничники.
Нарушитель заявил, что направлялся в Пермский край, где живут его друзья.
Пока украинца задержали на двое суток — до выяснения всех обстоятельств.
2 июня на границе с Крымом был задержан украинский военный Евгений Добринский. Как пишет «Свободная пресса», мужчина был пьян и без документов, а при досмотре у него нашли вещество, похожее на наркотик. Он арестован до 1 июля.
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