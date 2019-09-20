ФСБ объявило о смерти одного из браконьеров из КНДР

Федеральная служба безопасности сообщила о смерти одного из браконьеров из КНДР, которые получили ранения при нападении на российских пограничников в Японском море. Как утонил в эфире телеканала «Россия 24» руководитель дознания пограничного управления ФСБ по Приморскому краю Владимир Краснов, всего ранения получили шестеро северокорейских браконьеров. Он выразил сожаление в связи с кончиной одного из нападавших, передает RT.

События в Японском море разворачивались 17 сентября. Две северокорейские шхуны, а также несколько мотоботов занимались в этот день незаконным ловом территориальных водах РФ. При попытке досмотра одного из судов, его экипаж атаковал российских пограничников, четверо из которых получили ранения.

Ранее сегодня задержанные суда КНДР были препровождены на рейд порта Находка.

