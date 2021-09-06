ФСБ объявила о задержании сторонников ИГИЛ в Ингушетии
В Ингушетии задержаны четыре сторонника ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), планировавших теракты и нападения на силовиков в республике, сообщает ФСБ России.
Задержанные россияне переписывались с ИГИЛ в интернете, координируя там подготовку террористических преступлений, отмечает «Интерфакс».
Сообщается о предотвращении нападений с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия.
При задержании изъяты оружие, самодельные бомбы и переписка с террористами, уточняет РИА Новости.
В конце августа в ФСБ сообщали о задержании в ходе спецоперации, проходившей в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае, более 30 членов запрещенной в стране террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru