ФСБ объявила о задержании сторонников ИГИЛ в Ингушетии

В Ингушетии задержаны четыре сторонника ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), планировавших теракты и нападения на силовиков в республике, сообщает ФСБ России.

Задержанные россияне переписывались с ИГИЛ в интернете, координируя там подготовку террористических преступлений, отмечает «Интерфакс».

Сообщается о предотвращении нападений с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия.

При задержании изъяты оружие, самодельные бомбы и переписка с террористами, уточняет РИА Новости.

В конце августа в ФСБ сообщали о задержании в ходе спецоперации, проходившей в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае, более 30 членов запрещенной в стране террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

