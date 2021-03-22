ФСБ накрыла крупную нарколабораторию в Подмосковье

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала в Московской области участников группировки, наладившей производство и сбыт синтетических наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Сотрудники ФСБ провели спецоперацию в Клинском городском округе. Преступников задержали с поличным. Правоохранители изъяли в нарколаборатории не менее 40 кг наркотического средства альфа-пирролидинопентиофенона, а также химические вещества и оборудование, отмечает Газета.ру.

Как выяснилось в ходе оперативной деятельности, злоумышленники производили наркотики и сбывали их через интернет.

ФСБ возбудила уголовное дело по статье «Производство наркотических средств в особо крупном размере». Члены наркогруппировки взяты под стражу, им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, отмечают Известия.

