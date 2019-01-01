ФСБ и СК задержали похитителей алмазов «Алросы»

Сотрудники федеральной службы безопасности и Следственного комитета России задержали преступную группировку, которая осуществила кражу, а после незаконный сбыт алмазного сырья у компании «Алроса». Информацию об этом предоставили в пресс-службе СК, сообщает Ura.ru.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что в преступную группу входили — сотрудница акционерной компании «АЛРОСА», которая совершала кражу алмазов у компании,«гражданин России и Грузии», который являлся посредником, а также гражданин России, в обязанности которого входил сбыт драгоценных камней.

Уточняется, что преступники были задержаны с поличным 6 июня при попытке хищения очередной партии алмазов. Их стоимость составила более 22 млн рублей, уточняет RT.

Во время обыска у подозреваемых были обнаружены около 500 необработанных природных алмазов и 11 бриллиантов на общую сумму более 3 млн.долларов, а также ювелирные изделия и крупную сумму наличных денежных средств.





