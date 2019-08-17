Французский официант убит из-за долгого ожидания
Долгое ожидание сэндвича стало причиной убийства официанта в ресторане в коммуне Нуази-ле-Гран во Франции. Неизвестный мужчина выстрелил в официанта, сообщает France Info со ссылкой на собственные источники.
Убийство произошло накануне вечером, около 22:00 по Мск. Посетитель выстрелил официанту в плечо. Пострадавший скончался, не дождавшись приезда скорой помощи.
Сотрудники правоохранительных органов Франции разыскивают стрелявшего, скрывшегося с места преступления.
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