Французский официант убит из-за долгого ожидания

Долгое ожидание сэндвича стало причиной убийства официанта в ресторане в коммуне Нуази-ле-Гран во Франции. Неизвестный мужчина выстрелил в официанта, сообщает France Info со ссылкой на собственные источники.

Убийство произошло накануне вечером, около 22:00 по Мск. Посетитель выстрелил официанту в плечо. Пострадавший скончался, не дождавшись приезда скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов Франции разыскивают стрелявшего, скрывшегося с места преступления.

Ранее председатель движения «Право на оружие» Игорь рассказал НСН, зачем россиянам разрешили делать патроны.



