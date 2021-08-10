Французская полиция застрелила страдавшего психическим заболеванием мужчину

Сотрудники группы по борьбе с особо опасными преступниками в ходе спецоперации ликвидировали угрожавшего ножом мужчину вблизи французского города Сент-Этьен на востоке страны. Об этом сообщила префектура департамента Луара, передает ТАСС.

По данным местных властей, мужчина был выходцем из африканской страны Того и страдал от психических отклонений. В день происшествия жена и дети мужчины заперли его в своей квартире. Отмечается, что до этого он находился в лечебнице из-за повторяющихся приступов агрессии.

Прибывшие на место сотрудники полиции предприняли попытку нейтрализовать мужчину с помощью электрошокового пистолета, однако мужчина взял в руки нож длиной 30 сантиметров и начал нападать на полицейских. Те были вынуждены открыть огонь на поражение.

