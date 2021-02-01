Французская полиция задержала подозреваемого в обезглавливании человека

Французская полиция задержала мужчину, подозреваемого в обезглавливании человека в Тулоне. Об этом сообщается в Twitter полиции департамента Вар.

В понедельник в центре Тулона обнаружили выброшенную из окна коробку с отрезанной головой. Прохожие сообщили о находке в полицию. Как сообщает телеканал BFMTV, в окне дома заметили мужчину с окровавленными руками. После 15 часов по местному времени он был задержан.

Кроме того, сообщается, что в ночь на понедельник полиция приезжала в этот дом по вызову о драке. Владелец квартиры — мужчина, принимавший у себя двух бездомных; один из них и стал жертвой злоумышленника.

