Французская полиция задержала подозреваемого в обезглавливании человека
Французская полиция задержала мужчину, подозреваемого в обезглавливании человека в Тулоне. Об этом сообщается в Twitter полиции департамента Вар.
В понедельник в центре Тулона обнаружили выброшенную из окна коробку с отрезанной головой. Прохожие сообщили о находке в полицию. Как сообщает телеканал BFMTV, в окне дома заметили мужчину с окровавленными руками. После 15 часов по местному времени он был задержан.
Кроме того, сообщается, что в ночь на понедельник полиция приезжала в этот дом по вызову о драке. Владелец квартиры — мужчина, принимавший у себя двух бездомных; один из них и стал жертвой злоумышленника.
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