Франция усилит контроль границ в рамках Шенгенской зоны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении численности подразделений, контролирующих внешние границы страны.



Во время посещения КПП Пертюс на границе с Испанией глава государства уточнил, что на границах Шенгенской зоны численность пограничной полиции и сотрудников таможни вырастет в два раза - до 4800 человек.

В конце октября было совершено нападение на прихожан в церкви в центре Ниццы, в результате которого погибли три человека. В нападении подозревают выходца из Туниса, который попал во Францию с территории Италии 20 сентября, а 9 октября прибыл в Париж.

Всплеск насилия во Франции зафиксировали после убийства учителя Самюэля Пати, которого обезглавили за показ на уроке карикатур на пророка Мухаммада из журнала Charlie Hebdo. Затем в Ницце произошло нападение на собор Нотр-Дам, в результате которого были зарезаны две прихожанки и привратник.

Макрон назвал эти преступления покушением на свободу слова и заявил, что СМИ продолжат публиковать подобные карикатуры.

