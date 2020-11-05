Франция усилит контроль границ в рамках Шенгенской зоны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении численности подразделений, контролирующих внешние границы страны.
Во время посещения КПП Пертюс на границе с Испанией глава государства уточнил, что на границах Шенгенской зоны численность пограничной полиции и сотрудников таможни вырастет в два раза - до 4800 человек.
В конце октября было совершено нападение на прихожан в церкви в центре Ниццы, в результате которого погибли три человека. В нападении подозревают выходца из Туниса, который попал во Францию с территории Италии 20 сентября, а 9 октября прибыл в Париж.
Всплеск насилия во Франции зафиксировали после убийства учителя Самюэля Пати, которого обезглавили за показ на уроке карикатур на пророка Мухаммада из журнала Charlie Hebdo. Затем в Ницце произошло нападение на собор Нотр-Дам, в результате которого были зарезаны две прихожанки и привратник.
Макрон назвал эти преступления покушением на свободу слова и заявил, что СМИ продолжат публиковать подобные карикатуры.
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