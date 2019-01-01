Фрагмент тела серфингиста обнаружили в Финском заливе

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Верховный суд отклонил иск о недействительности указа Зеленского о роспуске Рады

Ранее стало известно о трагическом инциденте. Следственные органы проводят оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств гибели спортсмена.

Фрагмент тела серфингиста, попавшего под движущийся «Метеор», обнаружили в Финском заливе, сообщили РИА «Новости» в Главном управлении МЧС по городу Санкт-Петербургу.

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