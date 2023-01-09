Forbes: Зимин* назвал политическим возбуждённое против него уголовное дело

Предприниматель и общественный деятель Борис Зимин (признан в России иноагентом) заявил журналу Forbes, что возбуждённое против него уголовное дело является политическим.

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По его словам, в нём были «допущены дичайшие нарушения»

«Всё вокруг — мишура, предлог и маскировка... в нём допущены дичайшие нарушения, например, то, что в розыск я объявлен, а об обвинениях не в курсе, что ничем иным, кроме политики, объяснить нельзя», — сказал он.

Ранее Тверской суд Москвы объявил Зимина в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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