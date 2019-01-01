Фонтан воды забил из газовых плит в подмосковном Щёлкове

Жителям восьми квартир в доме № 52 на улице Первомайской в подмосковном городе Щёлково перекрыли газ из-за соседа, который самовольно смонтировал газовую колонку. В результате у соседей из конфорок стала вытекать вода, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Специалисты газовой службы установили, что виновником необычного явления стал один из жильцов. Подачу газа возобновят только после замены гофров для вытяжки в течение недели. Причём самого горе-газовика дома не застали. До установления всех обстоятельств происшествия, соседи не смогут включать нагрев воды.

