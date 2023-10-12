ФНС арестовала счета фонда Анастасии Волочковой

Счета Фонда развития русской культуры и искусства, которым руководит балерина Анастасия Волочкова, арестованы Федеральной налоговой службой, сообщает Telegram-канал «Звездач».

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По его данным, в ФНС заявили о принятом решении о временной приостановке операций по счетам организации, так как балерина вовремя не представила налоговую декларацию.

Кроме того, за Волочковой числится непогашенная задолженность по налогам в размере 61 тысячи рублей.

Фонд развития русской культуры и искусства существует уже 22 года, последние семь им руководит Волочкова.

Ранее Анастасию Волочкову попросили привлечь к ответственности за фото с самолетом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Декларация О ДоходахДолгиАрестАнастасия ВолочковаФНС

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