ФНС арестовала счета фонда Анастасии Волочковой
Счета Фонда развития русской культуры и искусства, которым руководит балерина Анастасия Волочкова, арестованы Федеральной налоговой службой, сообщает Telegram-канал «Звездач».
По его данным, в ФНС заявили о принятом решении о временной приостановке операций по счетам организации, так как балерина вовремя не представила налоговую декларацию.
Кроме того, за Волочковой числится непогашенная задолженность по налогам в размере 61 тысячи рублей.
Фонд развития русской культуры и искусства существует уже 22 года, последние семь им руководит Волочкова.
Ранее Анастасию Волочкову попросили привлечь к ответственности за фото с самолетом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru