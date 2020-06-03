Физрук-педофил орудовал в российской школе: Руководство знало и молчало

В Нижневартовске задержан учитель физкультуры местной школы, который подозревается в систематических надругательствах над ученицами на протяжении нескольких лет. При этом под подозрение попало и руководство школы, которое могло знать о преступлениях.



По версии следствия, 59-летний физрук «совершал развратные и иные действия сексуального характера» в отношении 15 и 16-летних школьниц в период с 2015 по 2020 года.



Жертвы боялись жаловаться, опасаясь огласки и мести со стороны учителя, который мог повлиять на итоговую аттестацию, отмечает «Свободная пресса».



При этом в правоохранительные органы обратилась подруга одной из потерпевших, которая попросила проверить информацию о домогательствах учителя.



В ходе проверки следственные органы установили трех потерпевших. За физруком пришли в День защиты детей — завидев оперативников, мужчина бросился бежать, однако был задержан омоновцами.



Кроме того, проверяется и руководство школы. В СКР сообщили, что в администрацию поступали жалобы учениц на домогательства физрука, однако оно предпочло не вмешиваться, передает Ura.ru



В отношении физрука возбуждено уголовное дело по статьям Развратные и иные насильственные действия сексуального характера». Кроме того, мужчину проверяют на совершение аналогичных преступлений, уточняет ОТР.

