Фигуранта дела о пожаре в ТЦ «Мега Химки» отправили в СИЗО

Пресс-секретарь суда Полина Вдовцова уточнила, что мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 февраля.

Ранее два других фигуранта уголовного дела - прораб Ильнур Шайхутдинов и сварщик Денис Сагитов - были отпущены под подписку о невыезде.

Пожар в ТЦ «Мега Химки» произошёл 9 декабря. Площадь пройденного пожара составила 7 тысяч кв. м., площадь обрушения - 5 тысяч кв. м. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил при сварочных работах. В результате инцидента погиб один человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».