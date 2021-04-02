ФБР объявило в розыск топ-менеджера ОДК Коршунова

Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило в розыск топ-менеджера входящей в Ростех «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова. Россиянина подозревают в хищении данных, составляющих коммерческую тайну, говорится в заявлении ФБР.

По данным спецслужб, Коршунов одновременно был сотрудником ОДК и российской Службы внешней разведки (СВР).

ФБР предполагает, что россиянин в 2013-2018 годах пытался похитить составляющие коммерческую тайну сведения одной из крупных авиационных компаний США.

«Работа Коршунова состояла в том, чтобы побуждать западные авиационные компании к сотрудничеству с (ОДК), тем самым способствуя развитию российских авиационных технологий», — считают в ведомстве.

Коршунова задержали 30 августа 2019 года в Италии по запросу СШA. Россиянинa подозревaют в промышленном шпионаже. Предположительно, полученные Коршуновым сведения использовались для разработки авиадвигателей.

При этом в России Коршунов обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Подробности дела не разглашаются. В августе прошлого года россиянина экстрадировали на родину.



