Фатальные обстоятельства. Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

Страшная авария в Московской области унесла жизни пяти человек. Как сообщают argumenti.ru, смертельное ДТП случилось на 159 километре трассы М-9 «Балтия» возле посёлка городского типа Шаховская. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль KIA. На месте происшествия работают сотрудники полиции и врачи скорой.

По предварительным данным, к трагическому ДТП привело фатальное сочетание плохой погоды и летней резины на машинах, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».

Издание подчёркивает, что автомобилистам столичного региона настоятельно рекомендуют с приходом холодов перейти на более безопасный стиль вождения и вовремя поменять резину в соответствии с сезоном.

Как уточнили АГН «Москва» в пресс-службе областного главка МВД, пострадал ещё один человек.

