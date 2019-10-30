Фатальные обстоятельства. Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
Страшная авария в Московской области унесла жизни пяти человек. Как сообщают argumenti.ru, смертельное ДТП случилось на 159 километре трассы М-9 «Балтия» возле посёлка городского типа Шаховская. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль KIA. На месте происшествия работают сотрудники полиции и врачи скорой.
По предварительным данным, к трагическому ДТП привело фатальное сочетание плохой погоды и летней резины на машинах, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».
Издание подчёркивает, что автомобилистам столичного региона настоятельно рекомендуют с приходом холодов перейти на более безопасный стиль вождения и вовремя поменять резину в соответствии с сезоном.
Как уточнили АГН «Москва» в пресс-службе областного главка МВД, пострадал ещё один человек.
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