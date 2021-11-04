Эвакуация 600 человек прошла на рынке в Мехико из-за пожара

Пожар произошел на крупном рынке Сонора в юго-восточной части Мехико, в результате чего были эвакуированы около 600 человек. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, обошлось без жертв. Несколько человек обратились за медицинской помощью после нервного потрясения.

Отмечается, что территория оцеплена и тушение огня продолжается. В настоящее время пожарным удалось взять под контроль около 80% площади пожара.

Устанавливаются причины возгорания.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
ТЕГИ:МексикаПожар
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