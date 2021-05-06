Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
МИД Эстонии вызвал посла России Александра Петрова и передал ему ноту в связи с нарушением российским самолётом воздушной границы республики, сообщает пресс-служба Генерального штаба сил обороны Эстонии.
В сообщении уточняется, что инцидент произошёл 5 мая близ острова Вайндлоо - российский Ил-96 провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту.
По данным ведомства транспондер самолёта был активирован, однако план полёта отсутствовал, а пилоты не поддерживали связь по радио с диспетчерской службой республики.
Ранее Генеральный штаб сил обороны Эстонии заявил о нарушении воздушной границы страны российским самолётом 3 февраля. Однако в Минобороны РФ заявили, что экипаж Ил-76 ВКС РФ осуществлял плановый перелёт на аэродром в Калининградскую область по заранее согласованному маршруту с включённым транспондером, сообщает RT.
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