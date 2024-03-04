Ещё одного боевика ищут в Ингушетии после штурма в Карабулаке

Правоохранительные органы всё ещё разыскивают одного из членов бандгруппы из ИНгушетии, шестеро участников которой были ликвидированы в Карабулаке. Об этом стало известно РИА Новости от источника в силовых структурах.

Режим контртеррористической операции был объявлен в Карабулаке в минувшую субботу, 2 марта. Группу боевиков заблокировали в одной из квартир многоэтажки. По данным Федеральной службы безопасности, экстремисты собирались организовать резонансную террористическую вылазку.

В воскресенье, 3 марта Национальный антитеррористический комитет объявил, что шестеро боевиков убиты в ходе штурма квартиры. В НАК также уточнили, что речь идёт о сторонниках международной террористической организации ИГИЛ, запрещённой в России.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», трое боевиков, в том числе их главарь, находились в федеральном розыске. Ещё одного участники бандгруппы не было в квартире в момент штурма.

